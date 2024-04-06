Декілька екзотичних дерев висадили на вул. Баб'яка, поруч із молодими сакурами

На вул. Баб’яка, що на околиці Ужгорода висадили алею пальм. За інформацією міської ради, пальми висадив забудовник, що будує на цій вулиці житловий комплекс.

Днями місцеві мешканці Ужгорода почали публікувати в соцмережах фото екзотичних для України дерев – пальм. Зазначається, що рослини висадили на вул. Баб’яка, 1, поруч із Боздоським парком, між молодими сакурами, які висадили там раніше.

Фото Trayan / Twitter

За інформацією заступника міського голови Ужгорода Євгена Плавайка, висадку та закупівлю шести тропічних пальм профінансував один із місцевих забудовників.

«Зі слів представників підрядної організації, ці красуні з південних країв витримують морози до -20, і мають комфортно почуватись в нашому кліматичному поясі», – повідомив Євген Плавайко.

Висаджені в Ужгороді пальми – це Трахікарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei) або китайська віялова пальма. Ці рослини досягають висоти у 12 метрів, а дорослі рослини витримують морози до -20°C. Як видно на фото, в Ужгороді висадили пальми, що мають понад три метри у висоту.

Як видно на оприлюднених у соцмережах фото й відео, пальми висадили поруч із ЖК Crystal. На своїх офіційних сторінках забудовник поки не прокоментував, який це вид пальм та як він враховує клімат на Закарпатті. ЖК Crystal будує львівський забудовник «СБ Груп». Компанія відома у Львові будівництвом ЖК Lake Park на вул. Тернопільській, ЖК «Липова алея» біля стадіону «Україна», котеджного містечка Bruhsell у Брюховичах, ЖК на вул. Виговського тощо.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «СБ Груп». Компанія зареєстрована у 2012 році у Львові. Її власником вказаний мешканець Солонки Олександр Білько.