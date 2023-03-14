Дерева висадять на "голих" ділянках вулиць

На центральних вулицях Львова, де є простір, але немає рослин, висадять близько 280 дерев. Перші висадять вже до середини квітня, повідомляє прес-служба міськради Львова.

Ідеться про «голі» ділянки проспектів Шевченка і Свободи, вулиць Шухевича, Коперника, Винниченка, Городоцької, Франка. Нові дерева допоможуть уникнути перегріву цієї частини міста у літні місяці.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, на вулицях висадять дерева, що краще переносять посуху, морози, екстремальні погодні умови та більш пристосовані до надмірного забруднення повітря. До таких дерев, що Олександра Сладкова називає «кліматичними», належать декоративна груша, різні види кленів, деякі види ясенів, робінія, сакура тощо.

«Ми маємо проблему з перегріванням центральної частини міста. У зв’язку зі щільною забудовою, великою кількістю транспорту, повітря тут важке. Є такі вулиці, де тіні взагалі немає. Аби покращити цю ситуацію, ми вирішили додатково озеленити вулиці, які мають достатньо простору, але не мають дерев», – говорить Олександра Сладкова.

На вул. Франка висадять робінії (акації), на проспекті Шевченка – декоративні ясени, на проспекті Свободи – явори, на Городоцькій – різні породи клену, на Шухевича – сакури.

200 саджанців закуплять за бюджетні кошти. Ще орієнтовно 60-80 саджанців – за кошти спонсорів. Усі дерева планують висадити навесні.

До процесу озеленення залучать громадську організацію «Плато» як ініціатора висадки «кліматичних» дерев.