Зловмисники залишили зрізані дерева на вулиці

У суботу, 11 лютого, близько 00:30 двоє невідомих людей спиляли ручною пилкою чотири платани на вул. Котлярській у Львові. Про це ZAXID.NET розповів депутат Львівської міськради Сергій Івах.

За словами Сергія Іваха, мешканці зранку викликали поліцію, що задокументувала факт злочину. Також вони звернулись на Гарячу лінію Львова і в Галицьку районну адміністрацію. У понеділок, 13 грудня, представники адміністрації обстежать місце злочину та оцінять суму завданих збитків і також звернуться в поліцію про відкриття кримінального провадження.

Зрізані уночі платани на вул. Котлярській (фото Сергія Іваха)

«Ми з мешканцями довго добивались реконструкції вулиці Котлярської, що була в жахливому стані. Галицька районна адміністрації і «Львівводоканал» провели повну реконструкцію вулиці, замінили всі мережі і за кошти міського бюджету десь у 2018 році висадили сакури і чотири платани, щоб додати вулиці зеленого вигляду і затінку. Мешканці доглядали за деревами, поливали їх. Зранку у них був шок, дехто навіть плакав», – розповів Сергій Івах.

Депутат додав, що на вулиці є близько восьми камер відеоспостереження, відеозапис з однієї з них вже вдалося переглянути. На ньому видно, як близько 00:30 двоє людей пиляють дерева ручною пилкою. Записи з інших камер поки недоступні, та Сергій Івах сподівається, що поліція оперативно отримає до них доступ, адже є певний термін зберігання відео на серверах.

«Я точно впевнений, що мешканцям ці дерева не заважали. Я також точно знаю, що це не комунальні служби. Я вже говорив з керівницею управління екології ЛМР Олександрою Сладковою і ми домовились, що в квітні, коли почнеться сезон висадки дерев, посадимо на місці зрізаних точно такі ж платани», – додав Сергій Івах.

Нагадаємо, торік у Львові мали висадити близько тисячі дерев і шести тисяч кущів.