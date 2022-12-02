У парку висадили райські яблуні, груші і глоди

У львівському парку «Залізна вода» розчистили територію закинутого старого саду і висадили нові декоративні фруктові дерева. Про це повідомила керівниця управління екології міськради Львова Олександра Сладкова.

На південних схилах парку був закинутий фруктовий сад, утім, його територія так заросла інвазійними кленами, що про сад майже ніхто не знав. ДП «Високий замок» разом із садівницями Оксаною Софіянчук і Оленою Яворською розчистили територію і після цього висадили нові декоративні фруктові дерева.

Як розповіла Олександра Сладкова у коментарі ZAXID.NET, зі старих дерев на території саду вдалося зберегти деякі яблуні, груші і черешні, а з нових висадили райські яблуні, груші калері і глоди.

«Цей простір був традиційним місцем для пікніків в парку, щоправда маргінальних. А тепер пікнукувати та спостерігати квітування садів південного схилу парку можна буде дуже культурно», – каже Олександра Сладкова.

Оновлений фруктовий сад в парку Залізна вода. Фото Олександри Сладкової

За її словами, старий фруктовий сад був закладений міським садівником Арнольдом Рьорінгом (обіймав посаду упродовж 1881 – 1913 років) понад 100 років тому. Арнольд Рьорінг спроектував також Стрийський парк, курортний парк в Брюховичах, Гетьманські вали (нині – проспект Свободи), Личаківський парк й інші парки.

Окрім того, у парку «Залізна вода» відреставрували скульптуру «Дівчина з косульою». Роботу виконав Юрій Чернявський.

Відреставрована скульптура (фото Олександри Сладкової)

Як інформував ZAXID.NET, у Львові ще цього року висадять 940 дерев та 6238 кущів. Найбільше озеленять Личаківський і Сихівський райони. Більшість рослин заспонсорували благодійники.