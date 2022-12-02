У парку будуть лавки, тренажери, майданчики та відпочинкова зона

У Львові презентували концепцію парку Архангела Михаїла, що біля автовокзалу на вул. Стрийській. Там планують облаштувати окремі зони для пікніка, тренувань, вигулу собак і дитячий майданчик. Її напрацювало ЛКП «Інститут просторового розвитку» за кошти меценатів. У четвер, 1 грудня, відбулося громадське обговорення.

Як повідомили у департаменті містобудування ЛМР, на парк площею 4,8 га чекає комплексне оновлення, зокрема нові локації. Метою проекту було розширити сезонність використання парку і зацікавити різні вікові групи.

«У проектантів і виникла ідея додати парку атмосфери загадковості. Але при цьому зберегти природність місця. Отож, парк мав би стати не місцем для суцільних розваг, а швидше затишним простором для відпочинку. Тобто певними штрихами додати цій рекреаційній зоні комфорту, затишку і охайності», – пояснив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Зонування парку за видами дозвілля

У парку Архангела Михаїла планують облаштувати:

місця для відпочинку та пікніків: там є галявина, яка ідеально підходить для цього дозвілля;

терасу біля водойми. Паркове озеро почистять ще цьогоріч, біля нього встановлять столи для пікніка і повісять гамак біля озера;

освітньо-ігрові зони для дітей. Це буде не один великий дитячий майданчик, а кілька невеликих. Також буде освітня зона про птахів у вигляді квесту;

майданчик для вигулу собак;

питний фонтан у центрі парку і кнопка екстреного виклику допомоги;

спортивну бігову доріжку та хідник по периметру всього парку, локації з тренажерами.

арт-об’єкт, який складатиметься з дерев’яних ліхтарів різної висоти та імітацією порталу (висота 4 м) поблизу галявини.

Детальніше концепцію парку можна переглянути тут.

Нагадаємо, влітку 2022 року виконком ЛМР надав ЛКП «Зелений Львів» функції замовника на капітальний ремонт парку Архангела Михаїла. Витрати, пов’язані з розробкою проектно-кошторисної документації, супутніх до проектування послуг і капітального ремонту парку бере на себе забудовник – ТзОВ «Метгал».