Благоустрій парку проспонсорував приватний підприємець

У парку імені 700-річчя Львова облаштували великий дитячий ігровий простір. Це перший об’єкт, який зробили у львівських парках після 24 лютого, повідомляє міськрада.

Дитячий простір розділений на два сектори – для молодших і старших дітей. На майданчику встановлені різноманітні елементи, які виготовили на індивідуальне замовлення.

Тепер у парку є музична зона з ксилофоном та органом, мегафоном, збільшуване скло для дослідників. Для активних розваг дітей встановили скельну гірку, підвісні канати, лазанки «Піраміди», балансири, зокрема на ланцюгах, карусель «Миска», гамак, подвійні гойдалки, низькі та висока гірки. Також тут є пісочниця. Для батьків встановили лавки.

фото Оксани Луцко

Авторка проекту Ольги Криворучко мала за мету створити у парку додатковий магніт для відвідування. Роботу і всі елементи проспонсорував приватний благодійник.

«Небайдужий львів’янин звернувся в управління екології та природних ресурсів ЛМР з ідеєю створити в парку дитячу зону, якої тут дуже бракувало. Уже управління екології разом з проектанткою Ольгою Криворучко обрали його вигляд і наповнення», - повідомили у департаменті містобудування.

Прізвище благодійника, як і вартість майданчика, у міськраді не розголошують. Довкола майданчика ще мають облагородити територію. Надалі ним опікуватиметься львівське комунальне підприємство «Зелений Львів».