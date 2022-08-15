На Хмельницького ще мають доставити смітники

На відремонтованій ділянці вулиці Богдана Хмельницького у Львові встановили нові лавочки, велоопори біля переходів та велопарковки. Ці роботи фактично завершують капітальну реконструкцію вулиці, яка тривала від 2020 року.

Як повідомив 15 серпня «Львівавтодор», на ділянці від вул. Промислової до вул. Липинського підрядник змонтував 28 велопарковок та 6 велоопор, а також 8 лавок. Найближчим часом будуть встановлені ще 3 лавки та 14 смітників.

«Станом на зараз основні роботи з реконструкції вул. Б. Хмельницького завершені. Залишається запустити в робочий режим світлофорний об’єкт біля АС-2, у зв’язку з введенням воєнного стану затримується доставка необхідного світлофорного обладнання. На розі вул. Б. Хмельницького – вул. Кукурудзяна ще має бути встановлений питний фонтанчик, а біля «Епіцентру» дооблаштують турнікетне огородження, що унеможливить пішоходам переходити дорогу в невстановленому місці. Ці роботи будуть включені в коригований проект, який ще має пройти експертизу», – зазначили в ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, реконструкція вул. Богдана Хмельницького на ділянці від вул. Промислової до вул. Липинського розпочалась навесні 2020 року. Спочатку відновили ділянку від вул. Промислової до вул. Механічної, на другому етапі – до вул. Олійної, а потім – до вул. Липинського.