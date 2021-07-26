Ремонт вул. Богдана Хмельницького у Львові підходить до завершення. Тут залишилося покласти останній, третій, шар асфальту, а також доробити тротуари та велодоріжку. З понеділка, 2 серпня, вулицю обіцяють відкрити для проїзду транспорту. Водіїв просять оминати район кільця на перехресті вул. Хмельницького-Липинського у найближчі вихідні.

«У суботу в район «Епіцентру» та «Торпедо» краще не їхати. Тому що протягом усього світлового дня триватимуть ремонтні роботи – будемо облаштовувати квазікільце. У перших числах серпня вулиця має бути повністю відкритою для проїзду», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зараз на кільці завершують облаштовувати острівці безпеки. Тут дещо змінюють організацію руху, залишаючи для проїзду дві смуги.

«Параметри кільця абсолютно не відповідають можливим з’їздам на цьому кільці. Тобто навіть якщо би ми влаштували там чотири або п’ять смуг, проблеми лишилися б. Бо вул. Кукурудзяна має тільки одну смугу. І тут розширення кільця абсолютно не допоможе, бо там завжди є затор. Тому зараз ми можемо зробити простір гармонійним, облаштувавши квазікільце. Тобто рух довкола «Епіцентру» здійснюється двома смугами. І рух по вул. Кукурудзяній буде здійснюватися лише в одну сторону. Тому має зникнути проблема затору на самому кільці. Це кільце буде roundabout. Основний його принцип – смугу на кільці водій не змінює. Є просте правило, яке застосовують при проектуванні перехресть: кількість заїздів має відповідати кількості виїздів», – пояснює директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

фото прес-служби ЛМР

Після завершення ремонту вул. Богдана Хмельницького всі сили мають спрямувати на роботи на вул. Бандери, Шевченка, Пекарської, Пилипа Орлика, щоб до кінця року завершити їх. Наразі роботи тривають за графіком.

Крім того, цьогоріч мають розробити проект ремонту вул. Залізничної. Це, за словами мера, дозволить у майбутньому заїжджати з вул. Бандери на Рясне за лічені хвилини. Також вже готові проекти ремонтів вул. Грінченка та Мазепи.

Щодо колектора на вул. Винниченка, щонайменше ще два тижні потрібно для завершення робіт. Адже там доволі складний ремонт.

Нагадаємо, ремонт частини вул. Хмельницького триває частинами. Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість робіт — 175,4 млн грн. У 2015 році компанія «Онур» реконструювала частину вул. Хмельницького від Гайдамацької до Промислової. А у травні 2020 року закрили частину від вул. Опришківської до Механічної. Останню ділянку Хмельницького – від. вул. Олійної до автовокзалу «Північний» – ремонтують від березня 2021 року.

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