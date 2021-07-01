Через руйнування колектора на Винниченка утворилося велике провалля

Для ремонту колектора на вул. Винниченка у Львові тимчасово змінили організацію дорожнього руху. Вул. Винниченка перекрита для руху автомобілів на відрізку від Кривоноса до Лисенка. Вулиця Кривоноса буде з двостороннім рухом. Такі зміни триватимуть до кінця аварійних робіт, приблизно три тижні. На місці вже встановлені відповідні дорожні знаки. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Колектор на Винниченка, який пролягає на глибині 9,5 метрів, має більше 150 років. 23 червня на перетині вул. Кривоноса та вул. Винниченка трапилося руйнування конструкційних елементів каналізаційного колодязя та загальноплавного каналізаційного колектора.

«Фактично через газову корозію утворилася пустота об’ємом 70 м3, і камера, куди сходяться три колектори, просто була зруйнована. А цьому колектору більше 100 років. Приступили до роботи негайно, забрали весь ґрунт і починають монтувати бетонні конструкції, щоб все укріпити. Але весь цей бетон, який залиють, має два тижні відстоятися. Тому мінімум три тижні вул. Винниченка буде перекрита», – повідомив 30 червня Андрій Садовий під час виїзної наради на місці аварії.

Для аварійних робіт залучено підрядну організацію ТзОВ «Онур». Зараз працівники намагаються стабілізувати ситуацію та відвести стічні води з цієї ділянки.

На час ремонту вул. Кривоноса буде двосторонньою. Усі необхідні дорожні знаки встановлено, схема погоджена патрульною поліцією.

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