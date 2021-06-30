Вул. Винниченка непроїзна на ділянці від вул. Лисенка до вул. Кривоноса

Для проїзду транспорту перекрита частина вулиці Винниченка. За інформацією «Львівводоканалу», протиаварійні роботи на вул. Винниченка, 32 триватимуть близько двох тижнів. Через ремонти вулиця перекрита на ділянці від вул. Лисенка до вул. Кривоноса.

«Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт – до двох тижнів», – повідомили у середу, 30 червня, на сторінці Гарячої лінії міста Львова.

Фото ЛМР та Telegram-каналу Варти-1

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата, першочергово необхідно було розчистити колектор, щоби можна було максимально пустити воду, яка погано стікала.

«Під час сильних дощів там нормально не відводлася вода, вона вимивала ґрунт, утворилося просідання. Сьогодні відбудеться засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій, де буде визначено точніше, скільки триватимуть роботи, але наразі можна говорити приблизно про два тижні. Працює «Львівводоканал», ми залучили техніку «Онура», бо роботи масштабні, велика глибина і складність. Зараз укріплюємо ділянку, звозимо техніку. Ймовірно, доведеться замінити колектор, бо він дуже старий», – пояснила Уляна Горбата.

Як раніше інформували у прес-службі ЛМР, на вул. Винниченка виявили пошкодження каналізаційного колектора діаметром 1,5×1 м.

«Фактично, він склався та не працює, тому є загроза, що вода може не сходити з вул. Кривоноса і може бути підтоплення на вул. Винниченка. Фактично, по діаметру орієнтовно 4 м асфальт не мав основи, оскільки ґрунт вимило. Тому була небезпека, адже там їздить транспорт, до того ж важливо, щоб під час зливи не прогресувало вимивання ґрунту, яке там зараз є», – пояснила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У суботу, 26 червня, компанія «Онур» розпочала першочергові роботи. Сьогодні на засіданні міської комісії ТЕБ і НС буде прийнято подальші рішення щодо ремонтних робіт.

Нагадаємо, що 25 червня у Львові пройшла сильна буря з дощем, після якої у місті були пошкоджені дахи, повалені дерева, обірвані дроти, деякий час не курсував електротранспорт. Після грози комунальні служби працювали всю ніч, ліквідовуючи наслідки негоди. Деякі роботи тривають і досі.

Зазначимо, що у найближчі дні синоптики прогнозують у Львові спеку, короткочасні дощі з грозами і градом.