Усі трамваї та тролейбуси у Львові не курсуватимуть до кінця дня через негоду. Як повідомляє прес-служба ЛМР, аварійні служби зараз ліквідовують усі пориви та пошкодження на мережах.

«Ми маємо 12 серйозних пошкоджень на мережах. До кінця дня трамваї та тролейбуси курсувати не будуть, ми вимкнули струм, аби аварійні бригади могли якомога оперативніше ліквідувати усі наслідки негоди. Маємо дві повалені опори», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, по обіді 25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила мінімум 60 дерев, що понищили автомобілі, затопила вулиці, пошкодила дахи будинків, порвала контактну мережу в різних районах міста. Як мінімум, одна людина постраждала, проте від госпіталізації відмовилася.