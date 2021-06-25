Найбільше дерев упало в Шевченківському районі

Сильний буревій з грозою у Львові 25 червня повалив понад 200 дерев, пошкодив більше 50 дахів та пошкодив майже 20 автомобілів. Усі міські служби працюватимуть над ліквідацією наслідків негоди всю ніч та завтрашній день, а за потреби – і в неділю, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, за годину негоди випало 30% місячної норми опадів.

«У нас надзвичайна ситуація місцевого значення. Був великий буревій, опади, були підтоплення. Станом на зараз підтоплення є тільки на вулиці Торф’яній. Трамваї та тролейбуси ми зупинили, бо є пориви на контактних мережах. Також є пориви на лініях електропостачання, тому є перебої з гарячою водою в Шевченківському районі», – сказав він.

За інформацією прес-служби ЛМР, станом на 19:00 наслідки негоди у Львові такі:

у Галицькому районі повалено 27 дерев, пошкоджено дві автівки і шість покрівель, критичних підтоплень не було;

повалено 27 дерев, пошкоджено дві автівки і шість покрівель, критичних підтоплень не було; у Франківському районі повалено 36 дерев, з яких половину вже розкрижували, пошкоджено дев’ять автомобілів, зірвано п’ять дахів, підтоплені вулиці Сахарова, Перфецького, Глибока;

повалено 36 дерев, з яких половину вже розкрижували, пошкоджено дев’ять автомобілів, зірвано п’ять дахів, підтоплені вулиці Сахарова, Перфецького, Глибока; у Шевченківському районі впали мінімум 43 дерева, пошкоджено три автомобілі та дев’ять дахів, частково завалила підпірна стінка на вулиці Щурата, 7, підтоплені будинки на вулиці Торф’яній, прорвало колектор на перехресті просп. Чорновола та вул. Торф’яної; у районі тимчасово немає гарячої води;

впали мінімум 43 дерева, пошкоджено три автомобілі та дев’ять дахів, частково завалила підпірна стінка на вулиці Щурата, 7, підтоплені будинки на вулиці Торф’яній, прорвало колектор на перехресті просп. Чорновола та вул. Торф’яної; у районі тимчасово немає гарячої води; у Сихівському районі повалено п’ять дерев та дві антени, на один автомобіль впав контейнерний майданчик;

повалено п’ять дерев та дві антени, на один автомобіль впав контейнерний майданчик; у Личаківському районі повалено 30 дерев, пошкоджено три авто і чотири дахи;

повалено 30 дерев, пошкоджено три авто і чотири дахи; у Залізничному районі повалено 42 дерева, пошкоджено вісім дахів, зафіксовано вісім підтоплень.

Як повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, у Львові виявлено 70 поривів мереж вуличного освітлення, не працюють 22 світлофорні об’єкти, оскільки немає електропостачання. Найбільше обривів мереж електротранспорту є на вул. Листопадового Чину та в напрямку вул. Антоновича – Героїв УПА, також є пошкодження на пл. Ринок і вул. Чупринки. За словами керівника міських електромереж ПАТ «Львівобленерго» Ігоря Гнатюка, наразі близько 70 підстанцій без напруги. Також пошкоджена низка пам'яток архітектури.

«У нас із Домініканського собору впала одна величезна амфора. Друга там ледве тримається майже під куполом. Ми обгородили територію стрічкою. Завтра її треба демонтувати, щоб було безпечно. На Успенській церкві відірвався шматок даху. Упав також флюгер на Глинянській вежі і тримається на черепиці. Зірваний дах на пл. Ринок, 10 зі сторони вул. Федорова, частина даху зірвана на вул. Підвальній, 9 із внутрішньої сторони», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Від падіння дерева травму отримав один львів’янин, проте від госпіталізації він відмовився. Більше ніхто з людей не постраждав. Львів’ян закликають звертатися на Гарячу лінію міста 15-80, якщо вони помітять будь-які наслідки негоди.