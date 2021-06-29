Сильний буревій з грозою у Львові 25 червня повалив понад 200 дерев, пошкодив більше 50 дахів та пошкодив майже 20 автомобілів. На Личаківському кладовищі, який є державним історико-культурним музеєм-заповідником та одним із найстаріших теперішніх комунальних цвинтарів Європи, буревій повалив майже дві сотні гілок та понад 30 дерев та пошкодив не один цінний об’єкт. Наслідки стихії тут ліквідовують ще й досі.

«Один із таких цінних об'єктів, який постраждав, – гробниця Зінткевич. За моїми підрахунками, таких цінніших, де є скульптури, композиції, постраждало 5 об'єктів. Загалом поки що підрахувати важко, але десь біля сотні пам'ятників постраждало. Це мається на увазі таких звичайних, які мають значні і незначні пошкодження», – розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Музей Личаківський цвинтар».

Гробниця родини Зінткевич датована другою половиною XIX ст. Скульптуру створив Йозеф Шімзер. Не так давно її саме відреставрували. Під час бурі зламався здоровенний каштан, а його гілля розлетілося вусібіч. Тепер гробниця розбита і знову потребує рятунку реставраторів.

Ще один із пам'ятників, який розтрощило під час буревію, – гробниця родини Гюнзберг, в якій похований професор львівського університету зі шведським корінням. Хоча на неї й впала невелика гілка, але й вона завдала серйозних пошкоджень. Гілля повалило обеліск та пошкодило чавунну огорожу. Її відновити буде нелегко. Можливо, навіть доведеться відливати заново втрачені деталі.

«Чавун досить крихкий і тому навіть легенький удар невеликої гілки завдав дуже серйозних втрат, розломів, розколів і дуже багато окремих частин, навіть не дуже великих», – пояснив Михайло Нагай.

Повалені дерева з Личакова вже від середи візьмуться вивозити на міську компостувальну станцію. Туди за три дні після негоди звезли рекордні об’єми зелених відходів. Адже загалом у місті — понад півтисячі повалених дерев. Через 2 місяці вони стануть добривом.

«До нас прибуло 119 автомобілів, які привезли 86 тонн гілля. Якщо для порівняння, то до 25 червня в нас на компостувальну станцію поступило 70 тонн власне зелених відходів, гілля, щепи і так далі. А тут за три дні отримали значно більшу кількість», – розповіла Оксана Кошак, керівниця міського відділу роздільного збору органічних відходів.

А ще у Львові стихія серйозно пошкодила вежі та церкви. Постраждали покрівлі Гарнізонного та Успенського храмів. А Домініканський собор тепер має величезну пробоїну в покрівлі діаметром понад метр. Хоча дах не так давно капітально відновили. Під час бурі з купола собору обвалилася кам'яна амфора, яка важить майже чотири сотні кілограмів. Вона дивом втрапила в балку і не пробила покрівлю наскрізь.

«Друга амфора ще висить там, в дуже небезпечному місці, тому що вони є спарені. За допомогою альпіністів туди дісталися, вони сфотографували і ми знаємо, який стан є амфор і обов'язково їх треба демонтувати. Жоден кран туди не може заїхати, тому знову будемо задіювати альпіністів. Але, на жаль, вазу цілою демонтувати не вдасться. Треба буде її частинами демонтовувати», – розповіла начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Наразі невідомо, звідки брати кошти на усунення пошкоджень. Адже храми не є комунальною власністю. Та й місто наразі рахує загальну суму збитків. Адже стихія не оминула жодного напрямку комунальної сфери.

«Зазнали пошкоджень і ТЕЦ-2, і «Львівводоканал», і контактна мережа «Львівелектротрансу». Також були зірвані і пошкоджені дахи житлових будинків. Є багато різних ушкоджень, наслідки станом на зараз ще підраховуються. Всі вихідні працювали аварійні бригади, які займалися відновленням дахів, відновленням інфраструктури, розкрижуванням дерев, прибиранням дерев, прибиранням територій», – розповів начальник міського управління житлового господарства Владислав Іванов.

Назагал місто досить швидко оговталося від бурі, а мешканці та гості повернулися до звичного життя. Втім, очевидно, до погодніх пригод містяни повинні бути готові впродовж усього спекотного літа. До слова, вже у найближчі дні синоптики прогнозують у Львові спеку, короткочасні дощі з грозами і градом.

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