Падаючи, дерева пообривали лінії електропередач

Через буревій, який пронісся Львовом та околицями 25 червня, без електрики залишилися тисячі мешканців області. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі «Львівобленерго», вранці суботи, 26 червня, без струму повністю залишилися 91 населений пункт, ще 139 сіл не мають електрики частково.

Сильний вітер повалив сотні дерев та обірвав лінії електропередач. У всіх районах Львова також частково немає світла.

У цей час 280 працівників «Львівобленерго» ремонтують мережу та намагаються відновити електропостачання. У прес-службі «Львівобленерго» розповіли ZAXID.NET, що робітники мають відновити живлення до 17:00 суботи, 26 червня.

Крім того, впродовж ночі, з п'ятниці на суботу у Львові на навколишіх селах комунальники та рятувальники також ліквідовували наслідки бурі. До слова, вночі працювали 180 рятувальників, які розпилювали повалені дерева та відкачували воду з затоплених приміщень.

За інформацією прес-служби ДСНС Львівщини, дощ серйозно підтопив 11 житлових будинків, а також один підземний паркінг, вітром з будинків зірвало 12 дахів. Також рятувальники витягли 9 машин, на які впали дерева.

Також під час грози одна людина отримала травми через падіння дерева на вул. Сахарова, але від госпіталізації відмовилася, більше ніхто не постраждав.

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, комунальні служби міста працюють цілодобово. Загалом буря повалила 324 дерева, з них 44 впали на машини. На Личаківському цвинтарі впало 25 дерев.