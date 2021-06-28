Дощі з грозами прогнозують наприкінці тижня

У найближчі дні синоптики прогнозують у Львові спеку, короткочасні дощі з грозами і градом. Про це йдеться в повідомленні Львівського гідрометцентру.

Зокрема у понеділок, 28 червня, у Львові можлива мінлива хмарність й без істотних опадів. Температура вночі 10-15°С, вдень 22-27°С .

У вівторок, 29 червня, прогнозують хмарність, однак без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

У середу, 30 червня, у Львові буде хмарно, вночі без опадів. Удень очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі 13-18°С, вдень 27–32°С.

У четвер, 1 липня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози й місцями град. Температура вночі 14-19°С, вдень 23-28°С.

У п'ятницю, 2 липня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Часом дощі з грозами, місцями град. Температура вночі 11-16°С, вдень 19-24°С.