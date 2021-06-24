Через сильну спеку львів'яни охолоджуються у міських фонтанах

У четвер, 24 червня, синоптики Львівського регіонального гідрометцентру зафіксували 32,4ºС тепла, що є абсолютним рекордом за усі 75 років спостережень.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, о 15:00 у Львові зафіксували 32,4º тепла. За даними синоптиків, востаннє температурний рекорд на Львівщині побили 24 червня 2016 року – тоді температура повітря становила 29,7º.

У п’ятницю, 24 червня, на Львівщині оголосили штормове попередження. Разом з тим температура може сягнути позначки 30-32º, що стане новим абсолютним рекордом температури 25 червня.

«Завтра ми очікуємо проходження атмосферних фронтів з заходу, буде мінятися погода. Ми очікуємо короткочасні дощі, місцями зливи, вітри до 25 м/с та град на території області. Усі ці небезпечні явища, які зараз відбуваються у Польщі, ймовірно, прийдуть до нас», – прогнозує Олена Смалюх.