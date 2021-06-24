Найближчими днями у Львові та області збережеться спекотна погода, температура повітря сягатиме 27°С – 32°С. Проте львівські синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози на території області.

За даними синоптиків львівського гідрометцентру, у четвер, 24 червня, на Львівщині буде мінлива хмарність, без опадів, проте лише в другій половині дня можливі короткочасні дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 14 – 19°С, вдень 29 – 34°С тепла.

У п’ятницю, 25 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території області короткочасні дощі. Грози, подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С тепла, вдень 27 – 32°С тепла.

У суботу, 26 червня, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16°С тепла, вдень 22 – 27°С тепла.

У неділю та понеділок, 27 – 28 червня, буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14°С тепла, вдень 23 – 28°С тепла.

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