Спека із температурою 31-36 градусів удень протримається в більшості областей України до кінця тижня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон ZOE. При антициклоні в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною. Саме такі погодні умови утримаються практично по всій території нашої країни до кінця цього тижня», – кажуть синоптики.

Короткочасні локальні дощі та грози ймовірні найближчими днями у південних областях та в Карпатах, на решті ж території буде сухо. Денні максимуми у більшості областей досягатимуть 31-36°, а температура вночі становитиме 19-22 градуси.

У спеку лікарі радять не перебувати на сонці з 11:00 до 16:00, а якщо потрібно вийти у справах – варто шукати затінок. Для захисту шкіри потрібно використовувати креми з SPF не менше 30.

«Обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. Одягайте сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Пийте більше води, але порадьтеся з вашим лікарем щодо допустимої кількості, якщо є якісь протипокази за станом здоров’я», – кажуть у Центрі громадського здоров'я.

Також у спеку не варто вживати напої з кофеїном, великою кількістю цукру та алкоголь. Варто уникати і дуже холодних напоїв та гарячої жирної їжі. Найкращий спосіб охолодитись – прийняти прохолодний душ або ванну. Під час спеки потрібно зменшити кількість фізичних навантажень та загалом уповільнити темп.

«Ніколи не залишайте немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Коли залишаєте авто, переконайтеся, що усі вийшли. Не забувайте напувати своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні», – нагадують у ЦГЗ.

Послаблення спеки очікується у суботу та неділю, коли із заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря. Тоді у більшості областей температура повітря знизиться до 25-27 градусів, майже скрізь будуть дощі і грози.