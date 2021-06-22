У двох місцях на Львівщині облаштовують систему зважування в русі, в інших місцях за дотриманням вимог стежитимуть поліцейські

З 22 червня на дорогах Львівщини через спекотну погоду обмежили рух великовагового транспорту. Коли температура повітря піднімається до 28 градусів і вище, вантажівки масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн не можуть їздити в денну пору, адже це шкодить дорожньому покриттю. Для фур облаштували місця відстою.

Обмеження руху великовагового автотранспорту на дорогах триває, коли температура росте вище 28˚С. Вночі стає прохолодніше і водії фур можуть продовжити свій маршрут.

«Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій», – нагадали у патрульній поліції Львова.

Порушників штрафуватимуть патрульні інспектори.

У Службі автомобільних доріг Львівщини ZAXID.NET повідомили, що у тестовому режимі біля с. Шоломинь на дорозі Н-09 Мукачево –Львів запрацювала система моніторингу для зважування в русі WIM. Спеціальні датчики, вмонтовані в дорожнє покриття, та камери над дорогою фіксуватимуть параметри автомобіля, його масу та розподіл по осях, габарити, швидкість, номерні знаки, а також час та дату, коли проїхав автомобіль. Така ж система працює в тестовому режимі і на дорозі М-06 Київ–Чоп біля с. Гірне.

Як повідомляють синоптики, 22 червня температура повітря на Львівщині становить +28˚С. Найближчими днями вона підніметься до +33˚С, тож обмеження для руху вантажівок триватимуть щонайменше до п'ятниці.

Місця для відстою вантажівок можна переглянути тут.