На наступний тиждень львівські синоптики прогнозують ще більшу спеку. Впродовж 21-25 червня очікується мінлива хмарність, вдень температура сягатиме до 33° тепла, місцями очікується короткочасний дощ.

Погоду на Львівщині у цей період визначатиме південно-східна частина циклону над Берліном. Так, у понеділок, 21 червня, очікується мінлива хмарність. Опади очікуються лише в другій половині дня і тільки на півдні території, де можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці буде слабкий туман, вітер південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура становитиме 11-16° тепла, а вдень підніметься до 25-30°.

Схожа ситуація буде впродовж 22 та 23 червня. У ці дні також очікується мінлива хмарність, у більшості населених пунктів буде без опадів, однак в другій половині дня на півдні території очікуються короткочасні дощі та гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 5 – 10 м/с. Вночі температура становитиме 13-18° тепла, а вдень – аж 28-33°.

У четвер, 24 червня, також буде мінлива хмарність. Більша частина доби мине без опадів, лише вдень місцями можуть пройти короткочасні дощі. Вітер буде слабший, ніж у попередні дні – всього 3-8 м/с. Вночі очікується 15-20° тепла, а вдень – ті ж таки 28-33°.

На завершення робочого тижня, 25 червня, також очікується мінлива хмарність. Втім, на цей день прогнозують короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18° тепла, а вдень – 26-31°.