Велосипедами користуватимуться ті працівники, які багато ходять містом

Львів отримав 9 велосипедів з електропідсиленням, які передадуть тим працівникам, що впродовж дня багато переміщаються містом – це інспектори з паркування та садівники. Електровелосипеди Львів отримав у межах Плану сталої мобільності завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ.

«Насамперед їх використовуватимуть інспектори з паркування, які змушені бути швидкими, мобільними та оперативно реагувати на ті чи інші звернення. Бо є часті випадки порушень правил паркування. А це призводить до блокування руху, закоркованості, унеможливлення проїзду громадського транспорту по виокремлених смугах. А інспектори зможуть швидко прибувати на місце та оперативно реагувати та такі речі», – пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Інспектор з паркування Олександр Сінайко зазначив, що щодня він та його колеги проходять в середньому 20-25 км. Велосипеди значно полегшать і мобілізують роботу в центральній частині міста.

Інспектори з паркування щодня намотують по роботі по 20-25 км

Електровелосипеди є однією зі складових концепції електромобільності, яку для Львова розробляють спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ під егідою проекту TUMIVolt.

Окрім мобільності, велосипеди є екологічним, комфортним транспортом, який не конкурує з іншими учасниками дорожнього руху.