Велосипедистів зупиняють на вулицях, фіксують номер рами та перевіряють особисті документи

Львівські патрульні проводять посилені перевірки велосипедистів у зв’язку зі зростанням у місті крадіжок велосипедів. Велосипедистів зупиняють на вулицях, фіксують номер рами та перевіряють особисті документи. Раніше такі детальні перевірки водіїв двоколісних патрульні не проводили.

Про перевірки з боку поліції почали писати самі велосипедисти у соцмережах. У п’ятницю, 3 червня, у патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що посилена увага до велосипедистів вже близько двох тижнів і пов’язана з розшуком викрадених двоколісних транспортних засобів. Адже після здорожчання та дефіциту автомобільного пального, чимало львів’ян пересіли на велосипеди, відповідно почастішали їх крадіжки.

Під час посилених перевірок встановлюють, чи велосипед не є у базі викрадених. Поліцейські можуть зупинити велосипедиста на вулиці, попросити сфотографувати раму велосипеда та показати особисті документи. Раніше таких детальних перевірок велосипедистів не було. Фотографію з номером рами, зазначають в поліції, роблять для внутрішньої звітності.

«Всі викрадені велосипеди внесені у базу даних. Зупинивши на вулиці велосипедиста, поліцейський одразу може перевірити за номером рами, чи цей велосипед не шукають», – пояснює речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Дехто з велосипедистів здивований такими нововведеннями. Однак в поліції запевняють, що все робиться для зменшення рівня злочинності. Тому просять водіїв двоколісних поставитися до роботи правоохоронців з розумінням.

Водночас статистику крадіжок велосипедів в поліції не повідомляють, пояснюючи, що велосипеди фіксуються у загальній базі крадіжок, тому журналістам треба писати інформаційний запит.