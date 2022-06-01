У парку в Тернополі 14-річний велосипедист збив 5-річну дівчинку. Внаслідок зіткнення дитина отримала переломи, її доправили до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження, справу розслідує поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 20:00 у вівторок, 31 травня. До правоохоронців надійшло повідомлення, що у Тернополі біля фонтану в парку Національного Відродження хлопець на велосипеді збив дівчинку.

Слідчі з'ясували, що велосипедисту 14 років, він проживає у Тернополі. Підліток, їдучи на велосипеді, не впорався з керуванням та збив іншу дитину. 5-річну дівчинку з переломами госпіталізували в травматологічне відділення.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник прес-служби поліції Тернопільщини Сергій Крета, хлопець мав право їхати цієї територією. За попередньою інформацією, дівчинка раптово вибігла йому під колеса і він не зміг вчасно зреагувати.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил). Мінімально санкція цієї статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу.

«Працівники поліції звертаються до батьків бути уважними, дітям пояснювати, що кататися на велосипедах чи самокатах потрібно по спеціально відведених смугах», – закликає поліція.