Інцидент стався надвечір у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі

У тернопільському парку Шевченка двоє юнаків на електросамокатах зіткнулись з велосипедистом. Внаслідок інциденту велосипедист отримав перелом руки, натомість хлопці з місця втекли. Наразі поліція займається їх пошуком і просить громадськість допомогти у цьому.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 17:20 у четвер, 19 травня. На велодоріжці у парку імені Тараса Шевченка двоє хлопців, які їхали на електросамокатах, зіткнулись з велосипедистом. Після цього вони втекли з місця події.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. На відео видно, як двоє хлопців на електросамокатах заїжджають на набережну.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами +38(098)-334-12-63 або на лінію 102», – закликають у поліції.

У коментарі ZAXID.NET речник прес-служби поліції Тернопільщини Сергій Крета зазначив, що внаслідок зіткнення велосипедист отримав перелом руки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 85 тис. грн.