Автомобілі Jaguar F-Pace та Jeep Renegade зазнали серйозних механічних ушкоджень

У селі на Тернопільщині автомобіль Jeep Renegade двічі потрапив у ДТП на одному і тому ж місці. Мешканка Рівного, яка була за кермом авто, не вписалась у поворот біля села Хмелівка Теребовлянського району, і в'їхала у стовп. Поки вона чекала на евакуатор, у її авто врізався Jaguar F-Pace, водій якого також не впорався з керуванням на повороті. Внаслідок зіткнення постраждали троє пасажирів Jaguar, всі вони з Харківщини.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 16:00 у середу, 30 березня, біля села Хмелівка Теребовлянського району. Мешканка Рівного, яка була за кермом Jeep Renegade, потрапила у ДТП. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, аварія сталась на повороті. Жінка не впоралась з керуванням, злетіла з дороги і в'їхала у стовп. Травм вона не отримала, лише її авто зазнало механічних ушкоджень.

На місце виїхали поліцейські. Вони викликали для водійки евакуатор. Однак поки вона чекала на допомогу, в цей момент у її автомобіль в'їхав Jaguar F-Pace, водій якого також не впорався з керуванням на повороті. У машині перебувала сім'я з Харківщини.

«В результаті удару до лікарні госпіталізували в реанімаційне та нейрохірургічне відділення трьох пасажирів із Jaguar. У потерпілих медики констатували травми різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

У обох водіїв відібрали зразки крові, аби встановити, чи були вони п'яні у момент ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).