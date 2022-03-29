Внаслідок аварії автомобіль зазнав суттєвих механічних ушкоджень

На Тернопільщині внаслідок зіткнення з придорожнім деревом загинув 37-річний мешканець Скалатської громади. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя, де й відбулось зіткнення. Внаслідок аварії водій загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 21:00 у понеділок, 28 березня, на автодорозі Городниця-Іванівка. Чоловік, який перебував за кермом ВАЗ-2108, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги на праве узбіччя та врізався в дерево.

Травми чоловіка виявили несумісними з життям, він помер на місці. Особу загиблого встановили, чоловік 1984 року народження, проживав у Скалатській територіальній громаді.

Точні причини ДТП повинні встановити після розслідування та експертиз. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).