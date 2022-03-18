Поліцейські також виявили у чоловіка два пакетики з наркотиками

На Тернопільщині патрульні затримали водія Hyundai, який після вчинення ДТП намагався втекти. На блокпості чоловік не виконав вимогу про зупинку і почав втікати, втім, патрульні наздогнали його в селі Петрики, що за три кілометри від Тернополя. Виявилось, що водій був нетверезий: тест на драгері показав перевищення норми алкоголю в 13 разів. На порушника склали протоколи, крім того, його автомобіль вилучать на потреби тероборони.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 12:00 у п'ятницю, 18 березня. Патрульні отримали повідомлення, що на виїзді з Тернополя водій автомобіля Hyundai вчинив автопригоду та поїхав з місця.

«На одному із блокпостів поліцейські виявили вказаний транспортний засіб, але водій останнього не виконав вимоги про зупинку, різко збільшив швидкість руху та подався навтьоки. Інспектори оперативно розпочали переслідування ймовірного правопорушника та швидко зупинили автомобіль в селі Петрики», – йдеться у повідомленні.

В ході спілкування патрульні виявили у водія та пасажира явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп'яніння на місці, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,73 проміле в крові водія, що понад в 13 разів перевищує допустиму законом норму.

Окрім того, під час поверхневої перевірки, патрульні виявили у водія два сліппакети із порошком, схожим на наркотик.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на водія адмінпротоколи. Автомобіль відправили на штрафмайданчик, згодом його передадуть на потреби тероборони.