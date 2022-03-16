На місце ДТП з багатьма постраждалими виїхали рятувальники і медики

Внаслідок зіткнення двох автобусів у Хмельницькій області загинуло шестеро біженців та один водій. ДТП сталася близько 06:00 середи, 16 березня, біля села Лозова неподалік Волочиська. За попередньою інформацією, в одному з автобусів були водій та його напарник, які не зазнали суттєвих травм, а в іншому – водій та 16 біженців, які прямували із Дніпра до Тернополя. Внаслідок зіткнення загинули водій та шестеро біженців, а ще дев'ятеро пасажирів мікроавтобуса отримали ушкодження.

Про ДТП біля села Лозова неподалік Волочиська повідомило місцеве видання «ХМ-Інсайд». У Нацполіції Хмельниччини ZAXID.NET підтвердили інформацію про ДТП, зазначивши, що серед постраждалих є дитина.

У офіційному повідомленні про цей інцидент Нацполіція Хмельниччини уточнила, що в аварію потрапили автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Дані загиблих та водія наразі встановлюються, однак відомо, що у мікроавтобусі перебували біженці, яких везли із Дніпра у Тернопіль.

Головний лікар Волочиської лікарні Віктор Чубар розповів ZAXID.NET, що 16 березня після аварії біля села Лозова до лікарні доставили дев'ять постраждалих, серед яких семирічна дитина. «Усі постраждалі — у важкому стані. Четверо людей знаходяться у травматології, п'ятеро — у реанімації. Люди їхали з різних міст і сіл Донецької, Харківської областей, з Дніпра», — відзначив головний лікар.

«У результаті ДТП водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще дев'ятеро пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в місті Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали», – повідомили правоохоронці.

Удар був таким сильним, що частину пасажирів довелося вивільняти за допомогою рятувальників.