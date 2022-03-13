Автобус з 50 пасажирами злетів з дороги і перекинувся

У неділю, 13 березня, в Італії злетів з дороги та перекинувся автобус, у якому перебували близько 50 українців. У результаті аварії один пасажир загинув і кілька отримали поранення.

Аварія сталася на шосе між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі, повідомляє Reuters.

Місцеві пожежники опублікували фото з місця події, на яких видно, що автобус перекинувся. Рятувальні роботи тривають.