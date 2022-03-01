Посольство Італії у Києві переводиться до Львова

МЗС Італії повідомило про переїзд посольства з Києва до Львова. Про це 1 березня повідомили на сайті посольства Італії в Києві.

«У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві та неможливістю гарантувати повну функціональність, посольство Італії у Києві переводиться до Львова для продовження виконання своїх функцій, як і інші посольства, які вже переїхали», – йдеться у повідомленні МЗС Італії.

Зазначимо, що, за інформацією «Європейської правди», через російське вторгнення своє посольство з Києва до Львова планує перенести Франція.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, з Києва до Львова також перебралися посольства Ізраїлю, Нідерландів, Великої Британії, Канади, Німеччина та український офіс НАТО. Пізніше співробітники посольства США і Австралії тимчасово виїхали зі Львова до Польщі. МЗС низки країн масово закликали своїх громадян залишити Україну.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна також закликала своїх громадян негайно виїхати з Росії та відкликала з Росії тимчасового повіреного у справах України.

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