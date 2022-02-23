Міністерство закордонних справ України закликало українців негайно залишити територію Росії та утриматися поїздок туди. Все через посилання посиленням російської агресії проти України.

«Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Росії, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію», – йдеться у повідомленні від 23 лютого.

МЗС України наголосило, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Росії.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українські дипломати просять звертатися за такими телефонними номерами або електронними скриньками:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).

Російська загроза

Російська армія масовано обстрілює українські позиції на Донбасі. Загострення розпочалося ще 17 лютого, з того часу під російський вогонь, зокрема, потрапили дитсадок, школа, низка житлових будинків та Луганська ТЕС. Крім цього, окупанти також влаштовують провокації на непідконтрольній Україні території з метою звинувачення українських військових – обстрілюють власні позиції та окуповані міста.

21 лютого президент РФ Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».