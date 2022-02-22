В ніч на 22 лютого президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу на тлі визнання Росією «Л/ДНР» та російської загрози.

Зеленський, зокрема, заявив, що Україна кваліфікує визнання Росією «Л/ДНР» як порушення суверенітету та територіальної цілісності. Всю відповідальність за наслідки у зв'язку із цим рішенням покладають на політичне керівництво РФ.

«Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії», – наголосив глава держави.

Крім того, за його словами, визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах «Нормандської четвірки».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє», – зазначив президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася, з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Він зазначив, що сьогодні МЗС України направило державам – членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Також ініційовано скликання засідання Ради Безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.

«Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації», – наголосив Президент.Крім того, за словами Володимира Зеленського, ініційовано екстрене скликання саміту «Нормандської четвірки. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами», – акцентував Зеленський.

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.

«Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами – правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків – ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху, будемо іти ним і тільки ним. Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмось, ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені.», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.

«Ми давно й до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає», – зазначив Президент.

Як інформував ZAXID.NET, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру».

Водночас очевидці в окупованому Донецьку вже повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.