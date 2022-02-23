Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження в Україні надзвичайного стану на тлі загрози вторгнення військ Росії. Про це 23 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Верховна Рада затвердить відповідне рішення найближчим часом, мінімум на 30 днів. Стосовно Донецької та Луганської областей секретар РНБО пояснив, що там вводити НС не можливо, згідно з особливостями законодавства, але там і так надзвичайні умови, оскільки йдуть бойові дії.

Зазвичай надзвичайний стан передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборону страйків.

Данілов підкреслив, що «посилені» або «мʼякі» заходи вживатимуться залежно від територій. Секретар РНБО пообіцяв, що «кошмарити нікого не будуть, а комендантську годину можуть ввести лише у разі посилення агресії Росії». Рішення про комендантську годину не буде централізованим, у разі потреби його запроваджуватимуть місцево.

Водночас, Данілов наголосив, що «воєнний стан в Україні в разі потреби буде введений миттєво, але поки що такого рішення немає».