Верховна Рада додатково виділить на потреби армії 36,5 млрд грн
Нардепи планують внести зміни до Держбюджету на 2022 рік
Суспільство — Максим Охримчук, 0 0
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Верховна Рада планує внести зміни до Держбюджету на 2022 рік та додатково виділити на потреби української армії 36,5 млрд грн. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» у середу, 23 лютого.
На що підуть гроші:
- 21 млрд грн – грошове забезпечення
- 1,5 млрд грн – харчування
- 0,21 млрд грн – сухі пайки
- 3,73 млрд грн – засоби індивідуального захисту
- 1 млрд грн – речове майно
- 1,4 млрд грн – паливо-мастильні матеріали
- 1,15 млрд грн – сили територіальної оборони
- 6,46 млрд грн – озброєння
Зі слів Шуляк, нардепи також планують передбачити в бюджеті кошти на резервістів. Вона уточнила, що Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд грн на місяць.
Нагадаємо, що 22 лютого Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період. Він стосуватиметься оперативного резерву, зокрема ветеранів російсько-українськох війни та перших хвиль мобілізації.
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