Верховна Рада планує внести зміни до Держбюджету на 2022 рік та додатково виділити на потреби української армії 36,5 млрд грн. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» у середу, 23 лютого.

На що підуть гроші:

21 млрд грн – грошове забезпечення

1,5 млрд грн – харчування

0,21 млрд грн – сухі пайки

3,73 млрд грн – засоби індивідуального захисту

1 млрд грн – речове майно

1,4 млрд грн – паливо-мастильні матеріали

1,15 млрд грн – сили територіальної оборони

6,46 млрд грн – озброєння

Зі слів Шуляк, нардепи також планують передбачити в бюджеті кошти на резервістів. Вона уточнила, що Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд грн на місяць.

Нагадаємо, що 22 лютого Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період. Він стосуватиметься оперативного резерву, зокрема ветеранів російсько-українськох війни та перших хвиль мобілізації.