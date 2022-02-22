Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні введуть лише в разі повномасштабного нападу Росії. Про це він заявив на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 22 лютого.

«Питання воєнного стану для нас зрозуміле. Ми віримо, що потужної війни проти України не буде, як і широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде – буде запроваджений воєнний стан», – наголосив він.

Він також заявив, що Україна не розглядатиме вимогу ватажків терористів «Л/ДНР» відвести війська з Донеччини і Луганщини.

«Ми з ними не спілкуємось, ми не розуміємо, хто це», – відреагував президент.

Нагадаємо, що на цьому брифінгу Зеленський раніше також заявив, що розгляне розрив дипломатичних відносин із Росією.

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Зазначимо, що своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Водночас очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення