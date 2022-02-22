Зеленський сказав, що розгляне розрив дипломатичних відносин із Росією

Президент Володимир Зеленський розгляне розрив дипломатичних відносин із Росією. Про це він заявив 22 лютого на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом, пише «Ліга.нет».

«До мене надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув можливість розірвати дипломатичні відносини із Росією. Я зараз, після цієї прес-конференції дивитимуся і опрацьовуватиму це питання», – заявив президент.

Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти «Північного потоку-2», оскільки Росія своїми рішеннями готує юридичні обґрунтування для подальшої агресії проти України. Президент заявив, що ситуація зараз розвивається дуже швидко, тому важливо і так само швидко запроваджувати санкції проти Росії.

Як інформував ZAXID.NET, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру».

Водночас очевидці в окупованому Донецьку вже повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.