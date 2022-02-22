Президент України Володимир Зеленський заявив, що видав указ про призов резервістів у особливий період. У відеозверненні у вівторок увечері він сказав, що «йдеться виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву».

«Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці», – наголосив президент.

За його словами, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Зеленський зазначив, що «на сьогоднішній день немає потреби у спільній мобілізації; нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування».

Він також повідомив про запуск в Україні програми економічного патріотизму.

«Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить зменшити ціни на заправках. Наша мета – набуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці», – сказав президент.

За його словами, «зараз усім українським політикам час бути державними діячами. Відкинути свої амбіції заради України».

«Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій та груп. Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидке та важливе рішення для економічної стійкості та обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики та партії одного кольору – синьо-жовтого», – заявив він.

У середу, 23 лютого, президент зустрінеться із топ-50 великого бізнесу. «Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті», – наголосив президент.

Він також прокоментував рішення Росії ввести в Україну війська, а також визнати «ДНР» і« ЛНР». За його словами, ці рішення показують, хто в Україні хоче миру, а хто – переділу земель. У зв’язку з цим Зеленський наголосив, що для нього головним залишається суверенітет України.