Спікерка Ради Федерації Росії (верхньої палати російського парламенту) Валентина Матвієнко заявила, що Рада отримала звернення президента Володимира Путіна щодо використання російської армії за кордоном. Про це вона сказала у вівторок, 22 лютого. Після отримання такого запиту від Путіна Рада Федерації одразу його надала.

Зазначимо, що такий дозвіл є формальним, оскільки російські війська вже перебувають на території окупованих районів Донеччини та Луганщини.

«На підставі пункту “г” частини першої статті 102-ї Конституції Російської Федерації та відповідно до договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та «Донецькою народною республікою» й договором про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та “Луганською народною республікою” вношу пропозицію про прийняття постанови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації про згоду на використання Збройних сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації на основі загальновизнаних принципів та норм міжнародного права», – йдеться у зверненні Путіна до депутатів верхньої палати російського парламенту.

Водночас таке звернення вже порушує міжнародне право, оскільки Донецька і Луганська області є територією України в її законно визнаних кордонах.

Також додамо, що до аналогічного сценарію Путін вдався в лютому 2014 року, перед окупацією Криму.

Нагадаємо, раніше Путін доручив ввести війська в «ДНР» і «ЛНР», «незалежність» яких він визнав 21 лютого, а Держдума Росії ратифікувала відповідні документи 22 лютого.

Визнавши «незалежність» цих територій, Росія вийшла з Мінських домовленостей, метою яких було мирне врегулювання конфлікту, який Росія розв’язала на Донбасі навесні 2014 року. Довгий час Росія наполягала на виконанні Україною цих домовленостей за російським сценарієм, який передбачав надання цим територіям особливого статусу з можливістю блокувати рішення центральної влади. Крім того, Росія наполягала на проведення Україною виборів на окупованих територіях. Однак Україна заявляла, що для проведення виборів спершу необхідно вивести з регіону всі іноземні формування і роззброїти ті незаконні формування, які окупували частину Донеччини і Луганщини.

Зазначимо, що загалом біля кордонів України Росія зосередила понад 150 тис. військових і військову техніку.