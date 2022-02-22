Питання Мінських угод більше «не стоїть на порядку денному» російської влади. Про це 22 лютого заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Він підтвердив припущення ЗМІ про те, що визнання «Л/ДНР» свідчить про фактичний вихід Росії з Мінських угод.

«Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ», – заявив Пєсков.

Він також відмовився коментувати заяву постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який виступаючи на засіданні Радбезу Організації Об'єднаних Націй, заявив, що «визнання незалежності "Л/ДНР" ніяк не позначається на виконанні Мінських угод».

«Тут я утримаюся від будь-яких коментарів», – відзначив прес-секретар російського президента.

Фактично про вихід Росії з домовленностей свідчило визнання «Л/ДНР». Коли тиждень тому Держдума попросила Путіна визнати незалежність ОРДЛО, той відповів, що це суперечить Мінським угодам. Але вже 21 лютого російський президент підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру». Світова спільнота у відповідь пообіцяла ввести санкції проти Росії і закликала Путіна повернутися на шлях дипломатичного вирішення конфлікту, зокрема і до Мінських домовленностей.

Мінські домовленості підписали лідери «нормандської четвірки» 12 лютого 2015 року на саміті в столиці Білорусі. Підписання Мінських домовленостей відбулося на тлі важких боїв української армії з російськими військовими біля Дебальцевого. Домовленості передбачали повне припинення вогню з 15 лютого 2015 року, відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, звільнення та обмін усіх полонених, виведення всіх іноземних збройних формувань із території конфлікту, відновлення повного контролю України над державним кордоном, ухвалення Україною закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а також проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Угоди свідчили про те, що місцеві вибори мали відбутися після передачі контролю за кордоном та виведення іноземних збройних формувань. Проте Росія вважала, що передача контролю над кордоном має відбутися наступного дня після виборів у «Л/ДНР». Також росіяни наполягали на прямих переговорах української влади та ватажків терористів.

По суті виконання Мінських домовленостей згідно з російським сценарієм легітимізувало б ватажків «Л/ДНР» в українському політичному полі, що заблокувало б євроатлантичні прагнення.