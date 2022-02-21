США переконують, що це не всі санкції, і про інші обмеження буде повідомлено згодом

США заявили, що були готові до визнання Росією «Л/ДНР», тому президент Джозеф Байден підпише уже найближчим часом указ про санкції. Вони будуть введені проти всіх, хто фінансує «Л/ДНР» або працює на тих територіях, повідомила прес-служба Білого дому у понеділок, 21 лютого.

«Ми чекали такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб з або в так званих регіонах «ДНР» та «ЛНР» України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила працювати у цих областях України», – йдеться у повідомленні.

Деталі санкцій мають повідомити Державний департамент та Міністерство фінансів США.

Водночас у Білому домі переконують, що це не всі санкції, і про інші обмеження буде повідомлено згодом.

Зауважимо, що напередодні стало відомо, що президент США Джозеф Байден попередньо погодився на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним найближчими днями за умови, якщо РФ не вдасться до вторгнення в Україну. Наразі невідомо, чи в силі ця пропозиція з огляду на останні події навколо Донбасу.

На тлі ситуації з визнанням Росією «Л/ДНР» президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Про це він написав у Twitter.

«Обговорили події останніх годин із Джо Байденом. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони», – розповів Зеленський і додав, що у нього також запланована розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Як інформував ZAXID.NET, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази.