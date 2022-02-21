Президент США Джозеф Байден попередньо погодився на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним найближчими днями за умови, якщо РФ не вдасться до вторгнення в Україну. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі, опублікованій 20 лютого.

Джо Байден погодився зустрітися із Володимиром Путіним після переговорів 24 лютого між Держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, «якщо не станеться вторгнення».

Такий формат переговорів запропронував президент Франції Еммануель Макрон, який нещодавно провів розмову президентами України, США і Росії. Зазначимо, що після розмови з Путіним Макрон поговорив із Володимиром Зеленським. Під час цієї розмови президенти підтримали необхідність скликання тристоронньої контактної групи та невідкладного запровадження режиму тиші на Донбасі.

Загострення на Донбасі

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики вже четверту добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Ситуація на Донбасі різко загострилася 18 лютого, коли керівники самопроголошених «Л/ДНР» заявили, що Київ готує наступ і оголосили про евакуацію мешканців регіонів до Росії.

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