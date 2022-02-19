За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України значно погіршилась. На тлі стягування Росією військ до українських кордонів російські найманці різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі. При цьому вони оголосили евакуацію населення з «ДНР» і «ЛНР» до Росії та мобілізацію усього чоловічого населення. Президент США Джо Байден переконаний, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення в Україну, але ще не віддав остаточного наказу.

ZAXID.NET веде пряму трансляцію нового витка російських провокацій, що ризикують перерости в повномасштабну війну. Щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock.