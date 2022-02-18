Президент США Джо Байден виступив із зверненням стосовно загрози російського вторгнення

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення стосовно нового вторгнення до України, але врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом ще можна. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі у п’ятницю, 18 лютого, після відеоконференції із президентами основних країн НАТО і Євросоюзу.

Відповідаючи на пряме запитання журналістки, чи він переконаний, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну, Байден відповів ствердно: «Так». Після цього він додав, що поки президент Росії цього не зробив, дипломатія залишається можливою.

«Станом на зараз я переконаний, що Путін ухвалив рішення [про вторгнення в Україну]. В нас є причини цьому вірити», – заявив Байден, додавши, що має «переконливі дані розвідки», щоб це стверджувати.

Байден також додав, що вторгнення можливе упродовж кількох наступних днів.

«Ми бачимо швидку ескалацію напруги в Україні. За останні дні ми бачимо зростання кількості випадків порушення режиму припинення вогню. Нещодавно Росія заявила, що обстріли були проведені Україною. Це неправда. Дезінформація поширюється і серед російської громадськості, включаючи керованих Росією сепаратистів. Ця дезінформація говорить, що Україна хоче провести напади. Але це суперечить звичайній логіці, щоб українці в такий час, коли 100 тис. військових [Росії] на її кордоні, обрали будь-які ескалації», – наголосив Джо Байден.

Президент США також відзначив, що українці в умовах російської військової загрози продемонстрували стриманість і можливість приймати рішення.

«Росія зараз повністю оточила Україну з Білорусі, вздовж російського кордону, на півдні. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну у наступні дні або тижні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, де мешкає 2,8 млн людей. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які можуть бути використаними росіянами для виправдання своїх дій», – додав президент США.

Джо Байден також наголосив, що для Росії ще не пізно обрати дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.

«Ще не пізно провести деескалацію і повернутися до столу переговорів. Вчора Росія погодилась на зустріч Лаврова та Блінкена 24 лютого у Європі. Але якщо Росія здійснить військові дії до цього, то буде очевидним, що вона зачинила двері для дипломатії, обрала війну і сплатить жорстку ціну за це», – заявив президент США.

Загроза російського вторгнення

Росія продовжує утримувати майже 150 тис. військових на кордоні з Україною. Раніше Міноборони РФ оголосило про відведення частини військ, однак цієї інформації не підтвердили західні та українські розвідки. Навпроти, за даними США і Великої Британії, росіяни стягують у регіон додаткову військову техніку та солдатів.

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Лише за 17 лютого вони обстріляли 22 населені пункти, зокрема влучили у дитсадок та школу. У

Ватажки «Л/ДНР» навіть оголосили про початок масової евакуації населення з окупованої частини Донбасу до Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, своєю чергою, закликав мешканців окупованих територій не вірити бойовикам, оскільки ті навмисно використовують населення для ескалації.

ГУР Міноборони України також заявила, що російські спецслужби планують підірвати об’єкти інфраструктури та звинуватити в цьому Україну.