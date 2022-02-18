Росія продовжує утримувати значні війська на українському кордоні

Оголошеного російською владою відведення військових сил від українських кордонів досі не відбувається. Наразі поблизу кордону перебуває близько 149 тис. російських військовослужбовців. Про це заявив під час свого виступу у парламенті у п'ятницю, 18 лютого, міністр оборони Олексій Резніков, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми не підтверджуємо заяву російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається, іде переміщення сил та засобів. Ми зараз спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тис. наземного компонента, і разом із морським і авіаційним компонентом їхня кількість становить 149 тис.», – заявив міністр.

За словами Резнікова, навчання в Білорусі та в Чорному морі перебувають в активній фазі, тому основна маса військ уже стягнута. За словами міністра, очікується, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб.

Міністр додав, що найближчими днями очікується також входження в Чорне море ще трьох російських кораблів. Крім того, Резніков зазначив, що одночасно в Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022».

«Цей компонент також перебуває у полі нашого зору», – запевнив очільник Міноборони України

За словами Олексія Резнікова, Україна перебуває у постійному контакті з міжнародними партнерами.

«Зараз можуть озвучуватися різні дані й різні дати якихось подій, але українська армія усі ці сценарії уже прорахувала і готова до них. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку», – повідомив він.

Резніков зазначив, що за безпілотними летальними апаратами Військово-повітряних сил США над Україною можна спостерігати за ресурсом Flight Radar.

За словами Резнікова, такі польоти дозволяє угода відомств двох країн.

Зазначимо, що сьогодні у Міноборони Росії заявили про повернення ешелону з технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу, який межує з північними областями України, у пункт постійної дислокації. У прес-службі Міноборони РФ запевнили, що відводять танки на тисячу кілометрів.

«Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу вирушив у пункт постійної дислокації у Нижегородській області після завершення планових навчань», – йдеться в повідомленні, опублікованому у п'ятницю, 18 лютого.

Вказано, що після прибуття у розташування військової частини військовослужбовці розпочнуть проведення технічного обслуговування бойової техніки та її підготовки до подальших планових заходів бойової підготовки.

Втім розвіддані США свідчать про те, що відведення військ РФ з навчань, у тому числі від західних кордонів, є частиною інформаційної тактики для того, щоб ввести Сполучені Штати та їхніх партнерів по НАТО в оману.

Військові експерти аналітичного центру Atlantic Council раніше повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.