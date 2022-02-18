Міст був зведений на території Білорусі за 6 км від українського кордону

Понтонний міст через річку Прип’ять, який два дні тому було зафіксовано супутниками на території Білорусі за 6 км від українського кордону, зник. Про це повідомляє американське видання CNN з посиланням на супутникові знімки, а також три неназвані джерела в розвідці США.

Як повідомляється, ознайомившись зі знімками супутників, було зафіксовано, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

Джерела видання серед американських розвідувальних та військових агенцій повідомили, що вони ретельно відстежували процес спорудження та розбирання цього мосту через загрозу вторгнення російської армії в Україну з території Білорусі.

CNN зазначає, що наразі не зрозуміло до кінця причини зведення мосту. Фахівці припускають, що міст, імовірно, використовували як частину військових навчань всередині Білорусі. Також припускають, що розгорнуті там російські чи білоруські сили уже перекинули техніку й більше не мають потреби в мості.

Згідно з оцінками західної розвідки, президент держави-агресорки Володимир Путін може почати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент, хоча США досі не знають, чи він ухвалив таке рішення.

Як інформував ZAXID.NET, 16 лютого стало відомо, що неподалік закинутого білоруського села Вепри за 6 кілометрів від українського кордону звели понтонний міст через Прип'ять. Судячи із супутникових знімків Maxar і Planet Labs понтонний міст було побудовано практично за одну ніч.

Західна розвідка та військові чиновники розглядали його як можливу частину допоміжної інфраструктури РФ напередодні ймовірного російського вторгнення в Україну.

Додамо, що 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни. Напередодні супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів. Йдеться і про ділянки в Білорусі.