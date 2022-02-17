Російські військові посилили темпи будівництва допоміжної інфраструктури на території Білорусі, поблизу українських кордонів. Про це повідомляє CNN.

Серед іншого, повідомляється про будівництво нової дороги, і моста через річку Прип'ять на півдні Білорусі, менш ніж за шість кілометрів від кордону з Україною. Судячи із супутникових знімків Maxar і Planet Labs понтонний міст побудовано практично за одну ніч.

«Росія будує мости, польові шпиталі, усіляку допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію», – повідомило CNN одне з джерел.

Тактичний міст знаходиться менш ніж за шість кілометрів від кордону з Україною

Хоча біля мосту не було помічено скупчення бронетехніки, один конвой був помічений на дорозі, що веде в цей район. Повідомляється, що західна розвідка і військові чиновники уважно стежать за будівництвом як частиною інфраструктури, яку Росія створює напередодні можливого вторгнення.

Російське видання The Insider пише, що роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі – за офіційною версією тут проходили спільні з Росією навчання «Союзна рішучість-2022». Як пояснили The Insider аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило, що російські війська Південного і Західних округів завершили свої навчання і почали повертатися до пунктів постійної дислокації, 15 лютого.

Інформацію про відведення російських військ від українського кордону не підтвердили розвідки США і України. Своєю чергою, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри заяви про відведення, за його оцінками, «кількість російських військових продовжує збільшуватися».