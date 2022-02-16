Генсек НАТО не вважає заявлене Росією відведення військ деескалацією
«Вони завжди переміщали сили туди й назад. Отже переміщення – це ще не деескалація»
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У Північноатлантичному альянсі (НАТО) поки що не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України, заявив у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
«Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", – сказав він журналістам, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
На прохання одного з журналістів оцінити чисельність російських сил біля України, Столтенберг заявив, що, за його оцінками, «кількість військових продовжує збільшуватися».
«Вони завжди переміщали сили туди і назад. Отже переміщення – це ще не деескалація», – зазначив генсек НАТО, коментуючи повідомлення російської сторони про відведення частини військових.
Також Столтенберг повторив, що для деескалації, на його думку, Росії потрібно відвести від кордону з Україною не лише військовослужбовців, а й важку військову техніку.
«Якщо вони справді почнуть відводити війська, ми вітатимемо це. Переміщення військ не означає повне відведення», – підсумував Столтенберг.
Коментуючи заяви Москви про готовність до дипломатії, він повторив, що бачить «певні причини для обережного оптимізму».
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