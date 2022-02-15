Джо Байден пообіцяв відповісти силою, якщо Росія атакує американців в Україні

Президент США Джо Байден в терміновому зверненні у вівторок, 15 лютого, вчергове наголосив на незмінності позиції США щодо російсько-української кризи. Він знову наголосив на дипломатичному вирішенні конфлікту і заявив, що СШАдадуть «рішучу відповідь», якщо Росія нападе на Україну.

«Сполучені Штати готові, щоб не трапилось. Ми готові брати участь у дипломатії з Росією та нашими союзниками й партнерами для покращення стабільності та безпеки в Європі загалом. І ми готові рішуче відповісти на російський напад на Україну, ймовірність якого, як і раніше, висока. Усі події останніх тижнів і місяців – це був наш підхід і залишається нашим підходом зараз», – сказав Президент, якого цитує CNN.

«Поки є надія на дипломатичне рішення, яке запобігатиме застосуванню сили та дозволить уникнути подальших неймовірних людських страждань,, ми будемо дотримуватись цього», – додав Байден.

Він привітав бажання Росії продовжувати перемовини, згадавши про відповідну заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, і окреслив питання, про які готовий говорити.

«Сполучені Штати висунули на стіл конкретні ідеї щодо створення середовища безпеки в Європі. Ми пропонуємо нові заходи контролю над озброєннями, нові заходи прозорості, нові заходи стратегічної стабільності», – сказав американський лідер.

Він також звернувся до громадян Росії й запевнив, що США не становлять для них загроз.

«Дозвольте мені так само чітко сказати, що ми не робимо: Сполучені Штати і НАТО не є загрозою для Росії. Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні. Ми не маємо, не маємо планів їх розміщувати. Ми не націлюємось на людей Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Громадянам Росії: ви не наш ворог. Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України», – сказав він.

Зазначаючи, що Росія та Сполучені Штати об’єдналися у Другій світовій війні, яку він назвав «війною з необхідності», Байден розрізнив поточний стан речей.

«Якщо Росія нападе на Україну, це буде війна за вибором або війна без причини чи приводу. Я говорю ці речі не для того, щоб провокувати, а щоб говорити правду, бо правда має значення. Відповідальність має значення», – сказав Байден.

«Якщо Росія здійснить вторгнення в наступні дні та тижні, людські втрати для України будуть величезними. І стратегічні втрати для Росії також будуть величезними», – додав він.

Він також пообіцяв силову відповідь, якщо Росія атакуватиме американців в Україні. Також Байден пообіцяв відповісти кібератаками на подібні дії щодо США або їхніх союзників.

Водночас Байден визнав, що вторгнення Росії в Україну може позначитися на американцях, оскільки призведе до подорожчання енергоносіїв.