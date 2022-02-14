МЗС Росії підготувало відповідь на реакцію США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки, повідомив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, які цитує «Интерфакс», відповіді, отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки, були незадовільними, Москва і надалі домагатиметься конкретної реакції від кожної країни окремо.

«Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання. Отримали ми два маленькі папірці: один – від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий – від чиновника Борреля – голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби, в яких сказано: “Ви не хвилюйтеся, треба продовжувати діалог, головне – забезпечте деескалацію навколо України”», – розповів російський міністр.

Він вкотре заявив, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки і занепокоєнь Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.

«Ми вже не раз говорили, що ми попереджаємо про неприпустимість нескінченного ведення розмов на питання, які вимагають вирішення сьогодні, але все-таки, мабуть, будучи головою МЗС, я маю сказати, що шанс є завжди», – сказав міністр.

Він висловив думку, що можливості ведення перемовин ще не вичерпані. «Вони, звичайно, не повинні продовжуватися нескінченно, але на даному етапі я запропонував би їх продовжувати і нарощувати», – наголосив він.

За інформацією журналістів, Путін погодився зі словами Лаврова.

Нагадаємо, Росія зосередила поблизу України 140 тис. військових і, серед іншого, вимагає від Заходу тиснути на Україну, аби та виконувала Мінські домовленості саме за російським сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО припинити розширення на схід, ніколи не включати до свого складу Україну і повернутися до конфігурації 1997 року.