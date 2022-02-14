Держдума Росії планує звернутися до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією визнати незалежність «ДНР» і «ЛНР» – окупованих районів Донецької і Луганської областей України, які контролюють проросійські бойовики. Про рішення винести відповідні питання на розгляд Держдуми у понеділок, 14 лютого, повідомили російські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Пізніше другий з двох проектів постанов офіційно зареєстрували в Держдумі, за них голосуватимуть у вівторок, 15 лютого.

Загалом з цього питання у Держдумі підготували два проекти постанов. Як пише російський «Интерфакс», перший проект постанови – це документ, який раніше в Держдуму внесли депутати від фракції КПРФ. Він передбачає негайне спрямування цього звернення до Путіна, одразу після можливого схвалення палатою.

Другий проект постанови, який запропонували кілька депутатів від фракції «Єдина Росія», передбачає звернення до російських міністерств закордонних справ, оборони та інших відомств з ініціативою звернутися до Путіна з проханням визнати незалежність цих територій.

Державна російська агенція «РИА Новости» з посиланням на своє джерело в Держдумі повідомила, що за процедурою перший проект проходитиме низку інстанцій, серед них – адміністрація президента, потім МЗС, потім знову Кремль, а потім до президента. Тому другий проект постанови, який підготувала «Єдина Росія», пропонує прискорити процес і відправити проект одразу до МЗС.

За інформацією спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, питання звернення до Путіна щодо визнання «ДНР» та «ЛНР» розглядатимуть на основі рейтингового голосування. На нього винесуть два згадані проекти постанов. Відповідно, депутати голосуватимуть за той проект, який набере більше голосів під час рейтингового голосування.

варіант, який при рейтинговому голосуванні набере найбільшу кількість голосів.

На наміри Держдуми РФ запустити процедуру визнання «ДНР» і «ЛНР» вже відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, які процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», в парламенті готується проект постанови з нагадуванням про те, що окуповані райони Донеччини і Луганщини належать до складу України.

Першу ініціативу щодо визнання «ДНР» і «ЛНР» російські комуністи зареєстрували ще 19 січня. 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков припускав, що Росія не наважиться на такий крок і назвав запропоновану комуністами ініціативу «провокацією», мета якої – «змусити Україну нервуватись».

Зазначимо, що досі у Росії наполягали, що окуповані райони Донбасу повинні залишитися в складі України, але мати особливий статус. Також Росія вимагала від України «виконувати Мінські домовленості», а саме – провести вибори на окупованих районах. Однак Україна наполягає на тому, що спершу з цих районів потрібно вивести всі іноземні військові формування.

Росія продовжує стверджувати, що не є стороною конфлікту, і постійно вимагає від української влади прямих перемовин з бойовиками.

Росія зосередила поблизу України 140 тис. військових і, серед іншого, вимагає від Заходу тиснути на Україну, аби та виконувала Мінські домовленості саме за російським сценарієм.